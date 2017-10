Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

S. Aït Hamouda

La Kabylie change, en effet. Jadis, peu de foyers avaient l’électricité, rares étaient ceux qui avaient l’eau courante, quant au gaz, inutile d’en parler, il n’y en avait point. Aujourd’hui que l’eau et l’électricité sont présentes dans pratiquement 100% des chaumières et que les raccordements au gaz caracolent à près de 80%, il se trouve des gens qui ne sont pas satisfaits. C’est normal, parce que la région frondeuse ne peut mériter son nom qu’en «frondant», qu’en fronçant le sourcil, qu’en tapant sur la table, qu’en coupant les routes, qu’en protestant par tous les moyens possibles. Mais cela n’est, pour sûr, qu’un élément à mettre sur la fiche de calcul d’une opposition qui n’arrive pas à trouver les mots en se nourrissant de maux, et advienne que pourra ! Il arrive que l’on s’oppose au quart de tour, pour un vote, pour une éventuelle élection, pour un poste, pour des choses, somme toute, insignifiantes. La région a beau recevoir des visites de travail et d’inspection de tous les ministres de la République, elle n’est pas satisfaite, sinon que diraient les Algériens de nous ? Ils diront que nous ne sommes pas assez rebelles, que notre fronde est molle, que nos réactions sont faibles, face à un pouvoir qui nous bichonne, comme des bébés, comme des enfants gâtés, et nous en demandons davantage. Hier, c’était la visite de deux ministres, celui des Travaux publics et celui de l’Energie, l’un pour ouvrir un tronçon d’autoroute et l’autre pour de nouveaux raccordements au gaz. Ni l’un ni l’autre n’ont eu l’agrément qu’ils méritent, il reste un détail de la manipulation du pouvoir, à coup de milliards lourds, en ce moment de dèche où les caisses du pays sont pratiquement à sec. Vraiment, il n’y a pas de quoi se gausser de la rébellion des Kabyles, ni de leur farouche opposition à tout et à rien. Il arrivera un jour où l’on se rendra compte de ce que l’Etat a fait pour la Kabylie, mais saura-t-on lui en rendre grâce ? C’est la question qu’on se pose…

