Une bande de sept malfaiteurs arrêtée

Les éléments de la sûreté urbaine de Si Mustapha ont arrêté, la semaine dernière, sept malfaiteurs inculpés pour avoir agressé des habitants à l'arme blanche. Destinataires, en effet, de l'appel pressant d'un riverain faisant état de la panique que semait cette bande au niveau de la cité des 70 logements, les policiers sont rapidement intervenus. La fouille de l'une des habitations où ces malfaiteurs s'étaient retranchés aura permis leur arrestation. La dite brigade policière a saisi alors les armes blanches, les pétards et les gourdins dont faisaient usage ces agresseurs. Âgés entre 20 et 57 ans, les mis en cause, originaires de Réghaia, ont reconnu leurs méfaits dans un procès verbal qu'ils ont dûment signé au commissariat de la circonscription. Sur ordre du magistrat instructeur près le tribunal de Boumerdès, quatre d'entre eux ont été mis sous mandat de dépôt, alors que les trois autres sont concernés par la citation le jour de leur procès. Le parquet cité retient contre eux les chefs d'accusation d'agression d'autrui, préméditée, à l'arme blanche, aux pétards et aux gourdins, en plus de la violation de domicile.

