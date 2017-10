Nouveau rassemblement hier

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

La contestation des souscripteurs de la formule de logement AADL prend de plus en plus d’ampleur à Bouira.

En effet, plusieurs dizaines de souscripteurs du programme AADL-2 sont revenus à la charge, hier, en organisant un rassemblement de protestation devant le siège de l’agence AADL de la wilaya. Comme à chaque action de protestation, les protestataires ont dénoncé «le retard qu’accuse la concrétisation du programme AADL». Selon ces eux, sur les 8 000 logements prévus, seul deux projets ont été lancés au niveau de la nouvelle-ville de Bouira et de la commune de Kadiria. Ils avancent aussi que des assiettes de terrain ont été réservées au niveau des commune de Bouira, Aïn-Bessem, Haïzer, M’Chedallah, El-Hachimia et Sour El-Ghozlane pour l’implantation des nombreux projets AADL depuis l’année dernière, mais les travaux n’ont toujours pas été lancés : «Nous nous sommes accrochés à de faux espoirs. Dans la majorité des communes, les entreprises n’ont fait que clôturer les terrains, sans lancer les travaux. Pire encore, dans certains communes, à l’image d’Aïn-Bessem et El-Hachimia, les entreprises retenues pour ces projets ont carrément déserté les chantiers, bien que le coup d’envoi des travaux ait été donné par l’ancien wali Mouloud Chérifi», explique M. Abdenour Grine, l’un des protestataire. Selon notre interlocuteur, la wilaya de Bouira accuse «un énorme retard» dans le programme AADL, comparativement à d’autres wilayas du pays : «À Alger, le programme marche à merveille et des milliers de logements ont été déjà distribués. À Tizi-Ouzou et Béjaïa, les chantiers avancent normalement et les souscripteurs ont été convoqués pour régler la troisième et quatrième tranche du crédit. Ici à Bouira, nous n’avons été convoqués que pour une seule tranche et nous attendons toujours le reste du crédit. Ce retard s’explique par le retard qu’accuse les chantiers à l’échelle de toute la wilaya. Nous réclamons l’intervention rapide du ministre de l’Habitat pour débloquer rapidement cette situation, car on ne peut pas attendre 10 autres années». À noter, pour la fin, qu’une délégation des protestataires a été reçue par le directeur de l’agence AADL de Bouira. Ces derniers ont informé qu’ils sont sur le point de créer une association des souscripteurs AADL, qui aura comme principale mission le suivi de l’avancement des projets AADL à Bouira et la transmission des doléances des souscripteurs.

Oussama Khitouche