Qu’attend la direction de l’éducation pour réagir ?

Après une semaine de grève, la situation ne semble toujours pas se dénouer au niveau du lycée Mohamed Benyahia de la ville de Bouira. Une grève initiée par les enseignants qui demandent le départ du directeur de cet établissement à cause de son comportement jugé «arrogant». Les élèves et leurs parents pris ainsi en otage par cette grève ne comprennent pas la lenteur de la direction de l’éducation de Bouira pour trancher sur ce conflit qui semble s’éterniser. Même le syndicat du Cnapeste, auparavant prompt à réagir dans le règlement des problèmes des enseignants, ne s’est pas encore manifesté publiquement. Un silence jugé par certains parents d’élève comme synonyme de désaveu : «même si une partie des parents d’élèves rejoint la décision des enseignants voulant voir le directeur du lycée Mohamed Seddik Benyahia démis de ses fonctions, il n’en demeure pas moins que nous, parents d’élèves, n’avons pas été associés à cette décision», déclare le père d’un lycéen scolarisé dans cet établissement. En nous rendant sur place, nous avons pris attache avec M. Benguerrah, directeur dudit lycée pour avoir sa version des faits. Ce dernier se refusera à tout commentaire en disant que la situation est déplorable : «Ce sont nos élèves qui sont pénalisés depuis une semaine, et c’est un comportement déplorable que de les prendre ainsi en otages», regrette M. Benguerrah. Nous apprendrons sur place que la direction de l’éducation de la wilaya a été avisée depuis plusieurs jours et qu’une commission d’enquête a été dépêchée sur les lieux. «Nous attendons le compte rendu de cette commission avec impatience, mais si rien n’est fait, il n’est pas exclu que les enseignants des lycées de la ville de Bouira se solidarisent avec nous dès la semaine prochaine», affirme un enseignant gréviste. Cette grève risque sans nul doute de pénaliser les élèves de terminal qui voient ainsi, chaque jour, des cours et des leçons s’accumuler en retard au détriment d’un problème et de comportement anti pédagogique.

Hafidh Bessaoudi