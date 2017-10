Des exclus ferment le lycée Hocine Lahlou Zouzamen

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Des lycéens exclus l’année passée ont procédé, durant la matinée d’hier, à la fermeture du lycée Hocine Lahlou Zouzamen de la commune de M’Chedallah, pour réclamer leur réintégration. Les protestataires affirment avoir usé de toutes les voies de recours possibles, mais en vain. Ces lycéens protestataires se sont, donc, présentés hier devant l’établissement en question, pour fermer le portail d’entrée et empêcher leurs camarades d’y accéder. Ces derniers ont rebroussé chemin sans créer d’incidents. Abordés sur les lieux, les élèves protestataires affirment que des cas similaires dans d’autres établissements du même cycle auraient été relevés, et que la direction de leur établissement refuse toujours de leur délivrer des exéats ou des transferts vers d’autres établissements pour leur donner une dernière chance. Plus loin, ils racontent qu’on leur a «fait perdre du temps», en faisant planer l’espoir d’être repêchés par un conseil de classe extraordinaire qui s’est tenu tardivement, soit après que les inscriptions au niveau des CFPA ont été clôturées. Du côté des responsables de l’établissement, l’on apprend que trois élèves ont été rachetés durant ce conseil extraordinaire tenu la semaine dernière. L’administration a aussi avancé que le conseil a appliqué la règlementation, notamment la circulaire ministérielle qui exclut tout élève ayant échoué au Bac et repêché une première fois. Oulaid Soualah