Le CEM Daoud Eddine paralysé

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

Le CEM Daoud Eddine d’Ighram, situé à hauteur du chef-lieu communal, est aux prises avec une kyrielle de carences tant humaines que matérielles, qui entravent à son bon fonctionnement. L’administration, le staff pédagogique et les ouvriers de l’établissement se retrouvent, en effet, sur la même longueur d’onde pour se plaindre des mêmes désagréments. Le personnel dira n’avoir eu de cesse de ruer dans les brancards, histoire de secouer le cocotier. Le point d’orgue de cette levée de boucliers est, sans nul doute, le recours à une grève illimitée, déclenchée jeudi dernier. Un mouvement de protestation à travers lequel il est dénoncé «une situation chaotique». «Nous avons épuisé toutes les voix de recours et alerté toutes les instances, y compris le ministère de tutelle. Les autorités sont restées étrangement sourdes à non doléances», déplore un enseignant exerçant au sein de l’établissement. Une manière de légitimer la mise en branle de ce débrayage, dont l’issue demeure incertaine. «Nos revendications sont restées lettre morte. C’est, à notre sens, une forme de mépris qui ne dit pas son nom et qui, indirectement, incite aux réactions extrêmes», dira, sur un ton courroucé, un autre professeur. La protestation, confie-t-on, est essentiellement sous-tendue par un déficit en personnel. En effet, nous informe-t-on, excepté l’encadrement pédagogique, tous les autres corps accusent une carence d’effectif : personnel de l’administration et de surveillance, service d’intendance, ouvriers professionnels… «Alors que la population scolaire frise les 900 élèves, le déficit en encadrement se creuse de plus en plus. Non seulement, il n’y a plus de nouvelles recrues, mais les départs massifs à la retraite ne sont pas remplacés», clame un éducateur officiant au CEM. Sollicités pour réagir par rapport à ce mouvement, des parents d’élèves de l’établissement disent adhérer pleinement à la démarche du personnel. Tout en faisant siennes les revendications mises sur la table, un parent n’en déplore pas moins de devoir rogner sur le temps pédagogique de l’élève, pour se faire entendre.

N. M.