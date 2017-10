Le FLN le grand absent à Akbil

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Dans la commune d’Akbil, relevant de la daïra d’Aïn El Hammam, seules quatre listes sont en course pour les locales du 23 novembre prochain. Des trois partis ayant jusque-là toujours été présents à chaque échéance électorale dans la commune, à savoir le FFS le RCD et le FLN, ce dernier sera cette année le grand absent. Une nouvelle formation fait en revanche son apparition à Akbil, il s’agit du RND dont la liste est conduite par un ex-militant du RCD, Belaïdel Saïd en l’occurrence. La liste du RCD est quant à elle conduite par Chedouba Noureddine, qui était au FLN, puis élu indépendant, avant de rejoindre le MPA, à mi-chemin du dernier mandat, pour enfin se retrouver donc au RCD et à y conduire sa liste pour ces municipales du 23 novembre prochain. La 3ème liste est celle de «Citoyens Libres», une liste indépendante conduite par l’actuel maire Bessadi Hakim qui a quitté le RCD durant l’année en cours. Quant à la 4ème liste, c’est celle du FFS conduite par l’ex-aire, Ahmed Saïd Boudjema.

