Le relevé automatique à partir de 2018

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Fini le relevé manuel des compteurs de l’électricité et du gaz naturel. Ainsi, vos factures seront calculées sur la base de votre consommation réelle et non pas sur des estimations. En effet, dans le cadre de l’amélioration des services publics, la direction de la société de distribution de l’électricité et du gaz du centre (SDC) va introduire, prochainement, le relevé automatique, a annoncé, avant-hier jeudi, son directeur M. Ahmed Djouadi, nouvellement installé à la tête de cette société. «Le projet, dont les travaux seront achevés d’ici la fin de l’année en cours, sera mis en service à partir de 2018», a-t-il précisé. Cette opération, une fois mise en service, «sera généralisée à travers toutes les agences de la wilaya», précise encore le même responsable. Toujours dans le cadre de l’amélioration des services publics, la Sonelgaz a mis en place de nouveaux services qui permettront aux abonnés de la wilaya de Tizi-Ouzou de payer leurs factures par internet. «Ce nouveau service rentre aussi dans le cadre des missions publiques dévolues à la société», précise le même responsable. Pour les PME/PMI et les industriels, selon toujours le même responsable, ces derniers peuvent aujourd’hui faire leur demande de raccordement par Internet au lieu de se déplacer à la direction de la Sonelgaz ou dans l’une de ses agences pour retirer les formulaires, les remplir et faire sa demande. À présent, la Sonelgaz lui offre la possibilité de faire toute cette opération à partir de chez soi, en téléchargeant les formulaires et les renvoyer vers le destinataire une fois remplis. Cette opération rentre, elle aussi, dans le cadre de l’amélioration des facilitations accordées aux citoyens de la wilaya.

Nadia Rahab