Une jeune fille séquestrée libérée

Par DDK | Il ya 1 heure | 172 lecture(s)

Une jeune fille de 19 ans a été libérée par la police, avant-hier jeudi, au centre-ville de Bouira, quelques heures seulement après avoir été enlevée, séquestrée et violentée par une bande de six malfaiteurs.

Selon la Police judicaire de la wilaya, c’est suite à un appel téléphonique de la victime, sur le numéro vert 15-48, que les éléments de la police ont été alertés. Toujours selon la même source, la jeune fille a été enlevée et séquestrée par des inconnus à l’intérieur d’un appartement sis à la cité des 140 logements, au centre-ville de Bouira, durant la matinée d’avant-hier. Une demi-heure après l’appel de la jeune fille, l’appartement, lieu de sa séquestration, a été localisé et le propriétaire identifié. Après la perquisition de l’appartement par les éléments de la police judiciaire, la jeune fille a été libérée et un premier membre de cette bande a été appréhendé. Notre source précise qu’une importante quantité de drogue (kif-traité) et de stupéfiants, plusieurs armes blanches de grand calibre et une importante somme d’argent ont été retrouvées à l’intérieur de l’appartement. Après l’audition du premier suspect, les cinq autres membres de cette bande ont été identifiés et interpellés durant la même journée. Toujours selon la police judicaire, les six malfaiteurs ont été présentés, hier vendredi, devant le procureur de la République et seront jugés pour constitution d’une bande de malfaiteurs spécialisée dans le kidnapping, le vol de maisons et locaux commerciaux par effraction ainsi que la détention, consommation et commercialisation de drogues et détention et commercialisation d’armes blanches. 924 bouteilles d’alcool saisies Une quantité de 924 bouteilles de différents types de boissons alcoolisées a été saisie par la Police de Bouira et une personne a été interpellée, lundi dernier, lors d’une opération de perquisition effectuée dans un local commercial, sis à la rue Larbi Ben M’hidi du centre-ville, transformé, illégalement, par son propriétaire en lieu de vente de boissons alcoolisées. Selon un communiqué de la Police, cette opération a été menée suite à des informations faisant état de l’ouverture d’un débit clandestin de boissons alcoolisées en plein centre-ville de Bouira. Après enquête, les éléments de la Police ont effectué une descente surprise à l’intérieur de ce commerce, dont le propriétaire et gérant, répondant aux initiales B. A. H, a été interpelé. Une quantité de 864 bouteilles de bière et 60 bouteilles de vin a été saisie par la Police. Le mis en cause a été présenté, en fin de semaine, devant le parquet de Bouira, conclut le document.

Oussama Khitouche