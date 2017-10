La campagne de vaccination antigrippale dès demain

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Pour la saison 2017-2018, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se déroulera du 15 octobre 2017 au 31 mars 2018 à Tizi-Ouzou. C’est ce qu’a indiqué, avant-hier, le directeur de la santé publique (DSP), M. Abdenacer Bouda. Pour les besoins de cette campagne, la wilaya de Tizi-Ouzou a reçu un quota de 45 000 doses, ajoutera notre interlocuteur, précisant qu’au fur à mesure du déroulement de la campagne de vaccination, la wilaya recevra les doses nécessaires qu’il faut. Selon le même responsable, cette campagne débutera, demain (dimanche 15 octobre 2017) et s’étalera jusqu’à fin mars de l’année prochaine. Cette opération de vaccination touchera notamment les personnes âgées, les personnes qui présentent des pathologies bronchiques, les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes... «Notre priorité aussi reste les régions montagneuses qui auront une couverture vaccinale, comme l’ensemble des bassins des populations de la wilaya», précise encore M. Bouda. La grippe est imprévisible et peut être aussi grave et même mortelle pour les personnes qui présentent un facteur de risque. Alors, il est recommandé à ses personnes de se rapprocher des polycliniques situées dans leur région pour se faire vacciner pour éviter toute complication. Comme chaque année, le vaccin sera également disponible au niveau des pharmacies, il suffit d’être muni d’une ordonnance médicale et de la carte Chiffa pour se faire délivrer.

N. R.