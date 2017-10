Hesbellaoui prépare un projet de réorganisation du secteur

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

«Un projet portant des propositions concrètes pour la réorganisation des services de santé à travers le pays est en cours de préparation et sera bientôt soumis au Premier ministre, Ahmed Ouyahia», a annoncé, avant-hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui. S’exprimant lors d’un point de presse tenu à l’issue de sa visite de travail effectuée dans la wilaya de Boumerdès, le ministre a indiqué que ce projet en question vise à garantir un équilibre entre les offres médicales et les prestations sanitaires. Il s’agit, selon lui, de la mise au point d’une évitable stratégie pour ce qui peut être fait en matière de promotion du secteur, tant sur le plan de la prise en charge des malades que de la garantie de conditions de travail idoines pour les professionnels du secteur, à travers le pays. Il affirme que ce projet, en préparation en collaboration avec différents partenaires du secteur de la santé, vise également à combler certaines carences accusées principalement en matière de spécialistes. Il a, à cet effet, appelé tous les acteurs concernés à la valorisation des moyens et investissements colossaux mis par l’État à la disposition du secteur de la santé. Interrogé, par ailleurs, sur le déficit accusé en matière de paramédicaux et de radiologues, le premier responsable du secteur a fait savoir que «ce problème n’est pas propre à l’Algérie, étant donné qu’il touche aussi de nombreux pays». Néanmoins, il a assuré que «l’État a pris en charge le dossier en privilégiant la formation», tout en soulignant, en outre, que «des propositions de solutions dans ce domaine seront soumises au Premier ministre.» Il a dans ce cadre estimé que l’Algérie ne souffre pas d’un déficit en la matière, mais plutôt d’un déséquilibre dans la distribution de la ressource humaine spécialisée. Un déséquilibre qui, a-t-il dit, sera rattrapé avec «la réactivation du rôle de la Direction générale de la formation continue, relevant du ministère et ce, grâce à la signature dernièrement d’un accord avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, portant relèvement des postes pédagogiques ouverts dans les spécialités médicales et paramédicales.» Évoquant le problème de la sécurité dans les établissements de santé, le ministre de la Santé a fait part de démarches en cours avec le ministère de l’Intérieur, en vue de la mise en place d’un dispositif qui garantira la sécurité au sein de toutes les structures de santé du pays. Sur un autre registre, et s’agissant de la mortalité infantile, M. Hesbellaoui l’a évalué à «60 décès par an actuellement.» Il dira à ce sujet que son secteur tentera de réduire le nombre de décès à zéro à l’avenir, au titre de la mise au point, en cours, d’un fichier national déterminant les véritables causes à l’origine de ces décès.

L.O.CH