2,5 millions de doses de vaccin disponibles

Par DDK | Il ya 16 minutes | 51 lecture(s)

Dans le cadre de la campagne de lutte contre la grippe saisonnière, qui sera lancée aujourd’hui, la direction de la santé de la wilaya d'Alger met à la disposition des citoyens 70 380 doses de vaccin antigrippal. C’est ce qu’a fait savoir le directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la wilaya d'Alger, M. Mohamed Miraoui, dans une déclaration à l’APS. Il a précisé que ces doses seront réparties sur les 22 polycliniques et 10 établissements publics de santé de proximité (EPSP) de la wilaya d'Alger. La vaccination est préconisée pour les personnes vulnérables exposées aux complications de la grippe saisonnière, dont les personnes âgées de 65 ans et plus, les malades chroniques souffrant de maladies cardiovasculaires, de maladies respiratoires aigües, du diabète, de l'obésité ou d'insuffisance rénale, ainsi que pour les femmes enceintes. De son côté, le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, M. Djamel Foura, avait souligné, la semaine écoulée, l'importance de la vaccination, notamment, pour les catégories vulnérables dont les malades chroniques, les femmes enceintes et les enfants. Il a avait annoncé «l'importation par l'institut Pasteur de 2,5 millions de doses, avec la possibilité d'introduire des doses supplémentaires en cas de besoin». Selon le même responsable, le ministère de la Santé a investi cette année davantage dans la communication et l'information sur l'importance du vaccin, à travers des campagnes de sensibilisation et des spots publicitaires télévisés et radiophoniques, outre des panneaux d'affichage dans les espaces publics, les établissements sanitaires et les transports publics. À retenir que 15 cas seulement de grippe aigüe ont été signalés durant l’année 2016-2017, tandis que le ministère n'a enregistré aucun décès par rapport à l'année 2015-2016, lors de laquelle 300 cas de grippe aigüe avaient été recensés, ayant causé 30 décès.

Samira Saïdj