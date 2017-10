Des trafiquants de tabac à chiquer arrêtés

Par DDK | Il ya 17 minutes | 40 lecture(s)

Les éléments de la brigade de la gendarmerie de Draâ El-Mizan, secondés par l’unité d’intervention, ont, au cours d’un contrôle routier inopiné, effectué le jeudi dernier sur la RN25, à hauteur du village Maamar, intercepté un fourgon Master et un autre de marque Toyota Hilux, tous deux immatriculés dans la wilaya de Sétif. Après une fouille minutieuse des deux véhicules, les gendarmes ont découvert pas moins de quinze (15) quintaux de tabac à chiquer (chemma), d’une qualité jugée douteuse. Les gendarmes ont immédiatement procédé à la saisie de la marchandise et à l’arrestation des trois occupants des deux véhicules qui ont été placés en garde à vue, dans l’attente de leur présentation devant le parquet près le tribunal correctionnel de Draâ El-Mizan. Ce coup de filet de la gendarmerie nationale est le fruit d’une intense activité de toutes les unités qui ne cessent, ces dernières semaines, de dresser des barrages de contrôle inopinés sur tous les importants axes routiers, notamment les RN 25, 30 et 68, a-t-on indiqué.

Essaid Mouas