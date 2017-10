10 morts et 19 blessés en deux jours

Par DDK | Il ya 16 minutes | 42 lecture(s)

Selon les services de la protection civile, dix personnes ont trouvé la mort et 19 autres ont été blessées dans neuf accidents de la circulation, survenus du 12 au 14 du mois en cours dans plusieurs wilayas du pays. «Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Naâma, avec le décès de quatre personnes et la blessure d’une autre, suite au renversement d’un véhicule léger survenu sur la RN22, dans la commune de Mekmen Ben Amar», lit-on dans le bilan rendu public, hier, par les services de la protection civile. Dans une déclaration à l’APS, le chargé de la communication de la sûreté de la wilaya d'Alger, le lieutenant Ibazatene Mouloud, a indiqué que 29 personnes ont été tuées et 748 autres blessées dans 657 accidents de la route, produits à Alger au cours des neuf premiers mois de 2017. Il a précisé que le bilan a connu une baisse en 2017 par rapport à l'année précédente, dont le nombre des décès est passé de 34 à 29, alors que le celui des blessés a augmenté de 728 en 2016 à 748 en 2017. «Le facteur humain (non-respect du code de la route) est à l’origine de 651 accidents, alors que l’état du véhicule en est responsable de quatre. Quant aux facteurs environnementaux, ils sont à l’origine de deux accidents», a expliqué M. Ibazatene. Par ailleurs, le bilan de la protection civile a fait état, également, de 4 971 interventions de différents types, pour répondre aux appels de secours enregistrés suite à des accidents de la circulation et domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies... A noter, pour la fin, que des secours de la protection civile de la wilaya d’Adrar sont intervenus pour l’évacuation d’un jeune homme de 21 ans, décédé suite à l'effondrement d’un mur d'une écurie, au lieu-dit ksar Kantour, dans la commune d’Ouled Aïssa.

Samira Saïdj.