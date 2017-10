Ouverture à partir du 6 novembre

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Dans un message posté sur ses pages Facebook et Twitter, la ministre de l’Education nationale a affirmé que «l’ouverture de la plate-forme numérique de recrutement (primaire, moyen et secondaire) se fera à partir du 6 novembre prochain sur le site :http://tawdif.education.gov.dz ». Cette décision, faut-il le souligner, intervient pour combler le grand déficit en enseignants dans les trois paliers, à travers tous les établissements scolaires. La ministre de tutelle a donc décidé d’activer la plateforme numérique d’exploitation des listes de réserve des enseignants, notamment avec l'approbation de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative dans la correspondance n ° 8832 du 24 juillet 2017. Il est à souligner par ailleurs, que la liste d’attente des enseignants sera exploitée jusqu’au mois de décembre prochain pour les enseignants du primaire, tandis que l’exploitation des listes d’attente, pour les deux autres cycles de l’enseignement (moyen et secondaire) se poursuivra jusqu'en 2018. Toutefois, la ministre de tutelle ne s’est pas prononcée sur la date de la fermeture de la plateforme numérique d’exploitation des listes de réserve des enseignants. Il y a lieu de rappeler que la première responsable du secteur avait affirmé que «la modernisation du secteur, notamment par la création de la plate-forme numérique de recrutement, permettra d'améliorer le rendement de l'administration et de rationaliser les dépenses». Il est à signaler que l'exploitation de la plate-forme numérique de recrutement dans le secteur de l'Education nationale, introduite au cours de l’année passée, a permis une meilleure transparence au concours de recrutement des enseignants. Cette méthode de recrutement a été rendue possible, avait souligné la ministre, grâce aussi à «l'autorisation exceptionnelle accordée par la direction générale de la Fonction publique d'exploiter les listes de réserve des candidats qui avaient réussi au concours du recrutement des enseignants en 2016».

L.O. Challal