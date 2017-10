Marche le 30 octobre

Par DDK | Il ya 25 minutes | 51 lecture(s)

Plusieurs dizaines d’anciens éléments de la garde communale, venus de plusieurs communes de la wilaya de Bouira, se sont rassemblés, hier matin, près du siège de la mairie de M’Chedallah. Durant ce rassemblement de protestation, une prise de parole a été improvisée, durant laquelle les représentants de ce corps paramilitaire dissous en 2012, ont dénoncé à l'unanimité «les engagements non honorés des pouvoirs publics». Les intervenants ont aussi énuméré plusieurs revendications non-satisfaites, selon-eux, à l’image de l'augmentation des pensions de retraite, l'intégration des éléments toujours en service dans la fonction publique, l'accès au logement social, la révision des pensions de veuves des martyrs, le droit aux soins gratuits, l'assurance sociale à 100% et, enfin, la reconnaissance officielle de leurs sacrifices. Après avoir fait un tour d'horizon de ces revendications qu'ils qualifient de prioritaires, ils clôturent la concertation par une décision commune «de ne plus accepter de rencontrer les autorités vu que les engagements et promesses précédents n'ont pas été tenus». Ils se sont ensuite entendus pour l'organisation d'une marche pour le 30 octobre au chef-lieu de wilaya de Bouira, qui débutera au niveau de la gare routière. Notons, enfin, que ce nouveau rassemblement a drainé une importante foule de citoyens qui ont entouré les gardes communaux en signe de solidarité.

Oulaid Soualah.