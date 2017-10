Un harceleur arrêté

Par DDK | Il ya 24 minutes | 49 lecture(s)

Victime de chantage et de menaces de mort, une jeune femme d’Akbou s’était pliée, pour une longue période, aux désirs insatiables de celui qui lui promettait de l’épouser. Lasse de ce harcèlement, la jeune femme de 22 ans a finalement décidé de rompre sa relation avec son amant encombrant. Originaire de Bordj Bou Arreridj et âgé de 26 ans, celui-ci, ne voulant pas lâcher sa proie, l’a menacée de publier ses photos et de s’en prendre aux membres de sa famille si elle ne lui donnait pas de l’argent. Prenant peur, elle décida de déposer plainte auprès des services de sécurité. Aussitôt informés, les agents de la sûreté de daïra d’Akbou, apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa, ont tendu une souricière à cet individu. Appâté par sa victime qui lui a fait croire qu’elle allait lui donner de l’argent, le harceleur s’est retrouvé encerclé par des policiers. Conduit au commissariat de la ville pour un complément d’information, il a été présenté devant les juridictions compétentes et écroué pour «attentat à la pudeur», «chantage» et «menaces».

F.A.B.