Des associations ferment la mairie

Les associations sportives et culturelles de la commune d’Oued Ghir ont procédé, hier, à la fermeture du siège de leur mairie. Ils exigent le versement des subventions de l’exercice en cours, dont la répartition a été faite par le président de l’APC mais rejetée par ses pairs à l’assemblée qui s’opposent à tout ce que fait le maire. «Cela a tout le temps été comme ça depuis le début du mandat, mais la wilaya se substituait et approuvait les subventions. Ce qui n’est pas le cas cette année», dira Karim, président de l’un des clubs sportifs protestataires. Celui-ci enchaînera en faisant part de la situation critique dans laquelle se trouvent les associations sportives et celles des scouts qui n’ont rien reçu ni de la direction de la jeunesse et des sports, ni de l’assemblée populaire de wilaya. D’ailleurs, l’un des clubs a déclaré un forfait général pour manque de ressources financières. «Ces associations ne sont arrivées à cette action corsée qu’après avoir donné un préavis aux autorités compétentes», fera remarquer notre interlocuteur qui dira que le délai a expiré lundi dernier et une marge supplémentaire de trois jours a été accordée avant de descendre dans la rue aujourd’hui (dimanche). Contacté à ce sujet, le président de l’APC d’Oued Ghir rétorquera que la répartition a été faite par ses services et que les membres de l’APC, par rapport au blocage de l’APC qui perdure, ont tout rejeté et que même le wali a refusé de se substituer pour procéder à la libération de ces subventions. Ces dysfonctionnements au niveau des APC pénalisent grandement les citoyens et cela semble ne pas inquiéter les élus locaux qui s’empressent de se représenter aux élections à chaque fois. Cela doit interpeller les futurs élus qui doivent faire de l’intérêt de la population une priorité.

A. Gana