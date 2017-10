Le DSP suspendu par le ministère

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Après un éphémère passage d’une année à la tête de la direction de la Santé et de la population de la wilaya de Bouira, le DSP M. Amar Gouacem, a finalement été suspendu de ses fonctions avant-hier, par le ministère de la Santé. Selon une source proche à la DSP, le motif avancé par le ministère de la Santé est «la mauvaise gestion du secteur et la multiplication des conflits avec le personnel médical et paramédical». Toujours selon notre source, les services du ministère, reprochaient au désormais ex-DSP de Bouira plusieurs points liés notamment à la gestion des projets du secteur dans la wilaya, à l’image des chantiers des nouveaux hôpitaux de M’Chedallah, Aïn-Bessem et Bordj Okhriss, qui accusent un énorme retard et risquent de s’éterniser vu la cadence très ralentie des travaux au niveau des chantiers des futures infrastructures, tant attendues par la population de la wilaya. La gestion «déséquilibrée» des effectifs des médecins spécialistes affectés pour la wilaya ainsi que l’absence prolongée de certaines spécialités, à l’image de la gynécologie et de la réanimation au niveau des hôpitaux de Sour El-Ghozlane et Lakhdaria et la non-réception définitive des nouveaux blocs UMC des hôpitaux de Lakhdaria, Sour El-Ghozlane et Aïn-Bessem, a aussi contribué à la suspension du DSP, au même titre que le retard dans la révision de la carte sanitaire ainsi que la non-délivrance d’autorisations pour l’ouverture de nouvelles pharmacies, notamment dans la régions isolées de la wilaya. Les nombreuses protestations des syndicats des médecins et des infirmiers contre l’insécurité et la dégradation de leurs conditions de travail, au sein des établissements hospitaliers de la wilaya, est un autre point qui a accéléré le limogeage de M. Gouacem. À noter, enfin, qu’une nouvelle directrice de la santé a été nommée hier. Il s’agit de Mme Ilham Gameni, ancienne directrice de la santé de la wilaya de Sidi Bel Abbès. La nouvelle responsable aura, donc, la mission de relancer les projets du secteur dans la wilaya. Elle devra, aussi, contribuer à l’amélioration des conditions de travail des effectifs et la mise en route des réformes instaurées par le ministre de la Santé, Pr Hesbellaoui.

Oussama K.