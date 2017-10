23 morts par noyade et 4 014 hectares de végétation ravagés par le feu

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Les services de la Protection civile de la wilaya de Béjaïa ont dressé le bilan de leurs interventions durant la saison estivale, laquelle s’est étalée du 1er juin au 30 septembre. Près d’une dizaine de millions de baigneurs ont été dénombrés à travers les 33 plages surveillées. En y intervenant 7 128 fois, les surveillants de baignade ont pu sauver 3 758 personnes d’une noyade certaine, soigner sur place 2 752 et évacuer ver les unités de soins 250 autres. Hélas, 23 décès par noyade ont été enregistrés, dont une dizaine dans des plages interdites à la baignade. Il s’agit de 17 adultes et 6 jeunes, tous de sexe masculin, dont l’âge varie entre 12 et 55 ans. Ils sont natifs des wilayas de Béjaïa, Sétif, Bordj Bou Arreridj, M’Sila, Djelfa, Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Alger, Blida, Médéa, Chlef, Tiaret, Touggourt et Naâma. Concernant les feux de forêts dont la campagne de lutte se poursuit tout au long de ce mois d’octobre, 973 incendies ont été signalés lesquels ont occasionné des dégâts considérables. 4 014 hectares de végétation sont partis en fumée. Le bilan global fait part de 460 hectares et 6 020 arbres fruitiers, 1 653 bottes de paille, 159 ruches d’abeilles, 10 habitations léchées par les flammes, 2 poulaillers et 2 véhicules incendiés et 13 ovins et caprins tués par le feu.

A. Gana