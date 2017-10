Le wali met en service le gaz pour 500 foyers

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Les pouvoirs publics dans la wilaya de Béjaïa semblent déterminés à rattraper un retard de plus de deux décennies, en termes de raccordement au réseau du gaz naturel. Hier, quelque 500 foyers ont été alimentés en gaz de ville à Imoula et Iaâzouzen, dans la commune de Mcisna. La mise en service de ces deux conduites intervient à la faveur d’un déplacement effectué par le wali, Mohamed Hattab, dans ces deux villages. C’est dans le cadre d’un programme de wilaya visant à faire alimenter le maximum de foyers en gaz de ville d’ici fin 2018, que plusieurs autres actions seront prochainement engagées. Dans ce cheminement, des milliers de foyers seront raccordés au réseau du gaz naturel avant la fin de l’année en cours dans plusieurs communes de la côte-Est de Béjaïa et ce, suite au déblocage de la situation de Tidelsine, commune d’Aokas. Un blocage qui aura perduré des années, privant ainsi des milliers de foyers de cette commodité. «L’année 2018 sera pour moi l’année du gaz de ville», déclarait, hier, le wali au micro de la radio locale, précisant que le taux de pénétration en gaz de ville atteindra 87% en décembre 2018. F.A.B