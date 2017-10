Soulagement et reprise au lycée Seddik Benyahia

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Les cours ont repris hier au lycée Seddik Benyahia de la ville de Bouira, après trois semaines de grève des enseignants qui réclamaient le départ du directeur de l’établissement. La décision de reprise a été prise, avant-hier, dimanche, après une réunion «concluante» entre le syndicat Cnapeste et le directeur de l’éducation. Selon nos informations, au cours de cette réunion, le DE a pris la décision de suspendre le directeur du lycée en attendant sa présentation devant le conseil de discipline. Cet engagement aura suffit, donc, à faire reculer le syndicat Cnapeste qui, précisons-le, annonçait la veille la tenue d’une journée de protestation à travers la wilaya, suivie d’un sit-in pour aujourd’hui en signe, entre autres, de solidarité avec les enseignants du lycée Seddik Benyahia. Ainsi et dans un communiqué rendu public par le Cnapeste, ce syndicat annonce la reprise des cours au lycée Seddik Benyahia et l’annulation des actions de protestation prévues pour aujourd’hui, mardi. Dans le même communiqué, le Cnapeste indique qu’au cours de la réunion avec le DE, en présence des membres du bureau de wilaya et de la section syndicale du lycée, le premier responsable du secteur de l’éducation a présenté des détails sur le fonctionnement du lycée à l’avenir.

Djamel M.