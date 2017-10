Le coup de gueule du député Bennadji

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Dans une lettre datée d’avant-hier, le député indépendant Braham Bennadji a interpellé Mohamed Hattab, wali de Béjaïa, au sujet de sa relation de travail avec les élus. Concernant les visites ministérielles «qui ne sont pas suivies de séances de travail avec les représentants de la population» , le député dira :«Ayant constaté la manière dont sont organisées les visites ministérielles dans notre wilaya, où elles sont beaucoup plus folkloriques que des occasions de séances de travail, notamment avec les représentants de la population (locaux et nationaux) (…), j’ai décidé de ne plus répondre favorablement à vos invitations, pour ne pas réduire mon statut d’élu du peuple à un élément de décoration de vos cérémonies et cortèges». Bennadji reprochera au wali d’éviter, par là, d’exposer «les principaux problèmes aux membres du gouvernement». D’ailleurs, ajoutera-t-il, «pour être solutionnés, les problèmes doivent être d’abord posés et débattus dans un cadre organisationnel regroupant l’ensemble des acteurs concernés, notamment les élus du peuple. Faute de quoi, ces problèmes seront, tôt au tard, exprimés autrement, par des coupures de routes et autres». En conclusion, il rappellera les orientations du gouvernement quant à l’implication du citoyen dans la gestion des affaires de la collectivité, alors qu’à Béjaïa, «une année après votre installation, aucune réunion de travail avec les élus (maires et députés) n'a été organisée», fait-il remarquer.

A Gana.