La direction de l’éducation assiégée

Des candidats admis aux différents concours de recrutement de juin dernier, notamment des intendants, sous-intendants et superviseurs, et figurant sur la liste d'attente mais qui n'ont pas été convoqués pour un recrutement, ont tenu, hier, un rassemblement devant la direction de l'Education pour protester contre cette situation qui est en «complète contradiction avec les promesses faites par la ministre elle-même», disent-ils. En effet, l'entrée principale du siège de la direction de l'Education était submergée, hier, par près d'une centaine de protestataires. «La ministre de l'Éducation nationale avait déclaré, à ce sujet, que tous ceux qui ont obtenu la moyenne de 10, sont estimés comme ayant passé le concours avec succès et avait alors promis d'en tenir compte, avec des postes pour tous», dira-t-on. Et selon toujours les protestataires, ces listes d’attente ne sont toujours pas exploitées comme l’a indiqué Madame la ministre et mentionné noir et blanc dans le journal officiel, notamment «l’exploitation de ses listes d’attente jusqu’ à fin décembre 2018». «J’ai passé le concours de superviseur en juin dernier, je figure dans la liste d’attente mais à ce jour, aucun signe de la part des services concernés de la DE», dira Samia, l’une des protestataires. Nous apprenons sur place que seulement 30% de cette liste d’attente de superviseur seront recrutés.

Nadia Rahab