Le RND étale ses chiffres et ses ambitions

Le bureau de wilaya de Tizi-Ouzou du Rassemblement national démocratique (RND) a tenu, avant-hier, une conférence de presse durant laquelle il a présenté toutes les données relatives à sa préparation pour les élections APC-APW prochaines : la confection des listes, la représentativité de différentes tranches de la société, les procédures administratives et la campagne électorale et les objectifs. Le député Chabane Belgacem précisera que le RND sera présent dans 57 communes plus une liste APW. Ce qui donne un total de 1 222 candidat(e)s. S’agissant du nombre de femmes sur ses listes APC, il s’élève à 181, ce qui donne un pourcentage de 31,81%. Les candidats RND ayant un niveau universitaire sont au nombre de 314, ce qui donne un pourcentage de 25,69%, alors que ceux ayant un niveau primaire sont de 7,11%. «Le quota des jeunes imposé par le parti a été respecté, voire dépassé», dira le conférencier, de même pour le paramètre répartition géographique qui a été pris en considération lors de l’établissement de la liste APW. Le RND, lors des élections de 2012, a pu obtenir avoir 128 élus et 8 APC. 43 d’entre eux ont été reconduits, en plus de 6 P/APC reconduits aussi dans les listes communales ou APW. Pour ce qui est de la surveillance au niveau des centres et bureaux de vote, le RND annonce sa couverture à 100% de ces espaces. En effet, concernant les bureaux de vote, il sera présent dans 1 346 bureaux. Pour les centres, il sera présent dans 367. Pour ce qui est de la campagne électorale, le conférencier annonce 67 meetings officiels, tout en accordant, expliquera-t-il, une très grande importance au travail de proximité. Le RND «s’inscrit dans la continuité du travail consenti par ses élus» et compte en faire «un cheval de batail» pour la campagne électoral prochaine.

