Les élèves en grève

Exaspérés par le manque d’eau potable dans leur établissement, les élèves du CEM Chahid Amrioui-Saïd, sis au lieu-dit Ighil Mouhou, à quelques encablures du réservoir d'eau desservant le versant allant de Tachtiouine jusqu'à Ath Rahmoune, sont en grève depuis avant-hier mardi. Pour rappel, l’alimentation en eau potable est suspendue au niveau de ce versant depuis une vingtaine de jours à cause d’une fuite non réparée (voir notre édition d’hier). Depuis avant-hier donc, les élèves sont décidés à ne pas reprendre les cours tant que l'eau courante ne coule pas de nouveau des robinets. Le manque d'eau dans ce collège pénalise les apprenants, d'autant plus que ces derniers ont besoin de cet élément vital en ces jours de canicule. «Est-ce qu'un jeune garçon ou une jeune fille va rester toute la journée sans aller aux toilettes, sans se laver et sans boire ?», s'interroge un parent d'élève. «Nous avons opté pour cette grève pour attirer l'attention des autorités sur ce problème qui nous cause énormément de soucis», nous répond un élève de quatrième année moyenne qui a requis l’anonymat. Aussi, ce manque perturbe le fonctionnement normal de la cantine. Les fuites répétitives d’eau sont à l'origine de désagréments dans les établissements scolaires, d’autant que l'APC, invoquant le manque de moyens, ne peut assurer l'alimentation par camion-citerne à plus de six écoles et ce collège, sis dans ce versant. D'ailleurs, certaines associations de parents d'élèves sont venues à la rescousse des établissements du primaire, à l'exemple de celle de l'école Chérifi, où sont scolarisés plus de 150 élèves. Les parents d'élèves interpellent les responsables à intervenir le plus rapidement possible, pour rétablir l'alimentation en eau potable, suspendue depuis une vingtaine de jours.

Amar Ouramdane