Rassemblement contre l’insécurité

Par DDK | Il ya 33 minutes | 67 lecture(s)

À l’appel du collectif «Tous contre l’insécurité» de Boudjima, localité située à une trentaine de kilomètres au Nord-est de la ville de Tizi-Ouzou, une manifestation contre l’insécurité a rassemblé hier des dizaines de personnes. Le rassemblement a eu lieu devant le siège de la mairie, suite au crime survenu, avant-hier, jeudi, et dont a été victime un jeune de la région. «La région de Boudjima n’est pas sécurisée et ce crime n’est pas le premier du genre. Le phénomène s’est installé depuis quelques années déjà et ce, suite à l’absence des services de sécurité. Ainsi, le collectif des villages de Boudjima tire la sonnette d’alarme face à cette situation qu'il estime 'dangereuse'», dira le représentant du collectif. Et d’ajouter : «Nous avons peur pour nos familles. Nous avons organisé ce mouvement pacifique afin d’interpeller les pouvoirs publics et attirer leur attention, pour trouver une solution en urgence à ce phénomène.»

Nadia Rahab