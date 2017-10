Sit-in des souscripteurs AADL-2013

Par DDK | Il ya 50 minutes | 98 lecture(s)

Les souscripteurs aux différents programmes des logements AADL affichent publiquement leur mécontentement à Tizi-Ouzou.

Pour dénoncer le retard accumulé dans la réalisation des logements AADL-2013 et le démarrage des autres chantiers, les souscripteurs AADL-2013 de la wilaya de Tizi-Ouzou ont répondu massivement au mot d’ordre de leur association. En effet, un sit-in de protestation a été organisé, hier samedi, devant le siège de la wilaya de Tizi-Ouzou, où plusieurs banderoles ont été brandies par les participants à cette action. Selon la présidente de l’association des souscripteurs AADL-2013, seulement 2 700 logements, sur les 5 700 prévus, sont lancés. Et le taux d’avancement de ce chantier n’a pas dépassé les 10% depuis son démarrage, soit en 2013. «Vu la lenteur des travaux, les gens commencent à se poser des questions. Aura-t-on un jour nos logements ?» s’interroge-t-elle. Dans la plateforme de revendications distribuée par ladite association, les souscripteurs revendiquent, entre autres, le lancement et le démarrage de tous les projets AADL-2013 de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’achèvement de tous ces projets avant la fin 2018, conformément aux instructions du Premier ministre. Aussi, ils réclament le transfert automatique du surplus et les logements récupérés d’AADL1 aux souscripteurs du programme AADL-2013, la visite du ministre de l’habitat, le respect de l’ordre chronologique des souscripteurs, la base de données de tous les souscripteurs et sa mise à jour, le nombre des souscripteurs AADL1 et AADL2 de la wilaya, et, enfin, le respect des délais de réalisation. Si l’on se fie à ces nombreuses actions de protestation organisées, pratiquement, par différents souscripteurs depuis son lancement à ce jour, cette formule de location-vente AADL, qui avait suscité un engouement et un espoir au sein de la population, peine à honorer ses engagements sur le terrain pour diverses raisons.

Farida Elharani