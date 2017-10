Avis de coupure d’eau pour M’Chedallah, Ath Mansour et Ahnif

Par DDK | Il ya 53 minutes | 115 lecture(s)

Trois localités de la daïra de M’Chedallah, à savoir les chefs-lieux des communes d’Ath Mansour et M’Chedallah et Tikrmath dans celle d’Ahnif, seront privées d’eau potable aujourd’hui lundi et demain mardi. Selon un communiqué de l’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira, diffusé hier, cette coupure d’eau est due aux travaux en cours sur le lot n° 2 au niveau du barrage de Tilesdit. L’ADE de Bouira dit mettre en œuvre tous ces moyens pour rétablir la situation et assurer la continuité des services aux populations concernées par cette coupure. Il est utile de signaler que les travaux sur le lot n° 2 du projet des transferts d’eau du barrage de Tilesdit consistent à raccorder la commune de Mansoura dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj en AEP sur 31 km avec quatre réservoirs et sept stations de pompage. Le projet des grands transferts AEP de Tilesdit comporte quatre lots qui consistent en la pose de 100 km de conduite, la construction de 14 réservoirs d’une capacité de 28 000 m3 et la réalisation de 12 stations de pompage.

D. M.