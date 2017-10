Deux morts et deux blessés graves sur la RN5

Par DDK | Il ya 53 minutes | 89 lecture(s)

Un effroyable accident de la circulation s'est produit sur la RN5, dans la soirée d’avant-hier samedi, près de la maison cotonnière de la localité de Rodha, relevant de la commune d'Ath Mansour, au Sud-est de la wilaya de Bouira. Il s'agit, selon les premiers éléments d'information, d'un télescopage frontal entre deux motos grosses cylindrées, à bord desquelles se trouvaient quatre jeunes. Une collision survenue lors d'un dépassement effectué par l'un des motocyclistes qui s'est retrouvé face-à-face avec l’autre moto, venant en sens inverse. Deux des quatre personnes, B. F. et S. F., tous deux âgés de 18 ans, sont mortes sur le coup, et les deux autres ont été blessées. Les dépouilles des deux malheureuses victimes, originaires de la région de Tazmalt, dans la wilaya de Béjaïa, ont été transférées à la morgue de l'EPH de M'Chedallah. Quant aux deux blessés, tous les deux originaires de la localité Rodha, le premier, répondant aux initiales T. C. et âgé 22 ans, a été évacué au CHU de Tizi-Ouzou, tandis que le second, R. M., 17 ans, est hospitalisé à l'EPH de M'Chedallah, au service réanimation.

Oulaid Soualah