Les paramédicaux reportent leur grève

Prévu initialement pour aujourd’hui, le mouvement de grève de trois jours, lancé par les paramédicaux, n’aura finalement pas lieu. Le syndicat algérien des paramédicaux (SAP) a décidé de reporter son mouvement de grève et ce, à la suite des engagements pris par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, lors d'une rencontre tenue la semaine passée entre les deux parties. Contacté, le président de cette entité syndicale, M. Ghachi Lounes, a fait savoir que «le SAP accorde un délai de deux mois au ministère de tutelle pour la concrétisation de ses engagements». On peut dire que la dernière rencontre entre les représentants du ministère et ceux du SAP ne s’est pas terminée en queue de poisson. Bien au contraire, cette réunion s’est soldée par un protocole d’accord portant satisfaction des revendications de cette catégorie de travailleurs. Selon notre interlocuteur, l’un des acquis arrachés par le SAP est la promotion de la progression des carrières des IDE et aide-soignants dans le statut. L’autre point concerne, poursuit M. Ghachi, la nomination des paramédicaux, sages-femmes, AMAR et biologistes à des postes de responsabilités ayant un rapport avec leurs activités. Toutefois, le conseil national du SAP appelle la corporation paramédicale à rester vigilante et à se mobiliser «dans le cas où le ministère de tutelle ne respecte pas ses engagements d’ici le mois de décembre prochain». Rappelons, en outre, que les paramédicaux revendiquent «la classification des paramédicaux, des sages-femmes, AMAR et des biologistes dans les catégories des métiers pénibles, lancés à grandes pompes par le ministre de tutelle à travers les différents médias». Ces revendications concernent, également, l’attribution des primes d’encadrement et de qualification, et la nomination des paramédicaux, sages-femmes, AMAR et biologistes à des postes de responsabilités ayant un rapport avec leur activités». Le SAP appelle, également, la tutelle à promouvoir la progression des carrières des IDE et aide-soignants dans le statut. Il demande aussi la régularisation des paramédicaux licenciés en science infirmière diplômés de l’université, ainsi que les promotions sorties des instituts supérieurs paramédicaux.

L.O.Challal