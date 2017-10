Les agents de sécurité d’Algérie Télécom montent au créneau

Par DDK | Il ya 52 minutes | 118 lecture(s)

Dans une requête adressée au P-DG d’Algérie Télécom, les agents de sécurité, d’orientation et de gardiennage, employés au niveau des différents services de la direction de la wilaya de Bouira d’Algérie Télécom, sont montés au créneau pour réclamer «une prise en charge réelle de leurs revendications ainsi que la résolution des problèmes auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leur mission.» Dans cette même requête, dont une copie nous a été remise hier, les plaignants estiment que «leurs conditions de travail se dégradent de plus en plus». Ils affirment, aussi, qu’ils sont injustement privés de la majorité de leurs droits socioprofessionnels : «Nous réclamons l’intervention des responsables de la direction nationale d’Algérie Télécom pour trouver des solutions à nos problèmes d’ordre socioprofessionnels. Nous sommes, aussi, injustement privés de la majorité de nos droits», ont-ils écrit dans cette missive. Parmi les revendications avancées par ces agents de sécurité, la revalorisation salariale ainsi que la mise en place d’un système de prime de rendement, l’accès à la cotisation pour la mutuelle des travailleurs de ce secteur, entre autres : «Après plusieurs années de service, certains collègues se retrouvent avec le même salaire de leur recrutement, en plus ils ne bénéficient pas de primes au même titre que d’autres fonctionnaires du secteur, à l’image de la prime de rentabilité, de déplacement ou de la prime familiale. Nous n’avons malheureusement pas le droit de cotiser ou de bénéficier des fonds de la mutuelle de notre secteur», a déclaré l’un des agents de sécurité contacté hier par téléphone. Notre interlocuteur ajoutera également qu’ils réclament la mise en place d’un système de graduation au profit de ce corps, selon l’ancienneté de chaque élément : «Il n’est pas normal de stagner dans le même statut et la même fonction jusqu’à notre retraite. Nous réclamons aussi l’accès à la graduation, selon notre ancienneté, comme c’est le cas pour les fonctionnaires du secteur», a-t-il ajouté. À la fin de leur requête, les signataires appellent les responsables d’AT à étudier leurs revendications qu’ils estiment légitimes : «Il serait souhaitable de prendre en considération nos revendications légitimes et nous serons toujours disposés au débat avec chaque responsable concerné, dans l’intérêt de l’entreprise (…)», ont-ils clôturé. O. K.