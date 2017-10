La Dépêche de Kabylie en référence

Par DDK | Il ya 52 minutes | 109 lecture(s)

Le premier texte contenu dans le manuel scolaire de tamazight (2e génération), intitulé «Tala n Tgana», écrit par l’inspecteur de tamazight, M. Ali Lounis, est un article de presse publié dans le supplément hebdomadaire Aghmis n Yimazighen de La Dépêche de Kabylie.

Après plus d’un mois de retard et une polémique qui s’est emparée des réseaux sociaux sur leur non-disponibilité, les livres de tamazight de 2e génération (4e année du primaire, 2e et 3e années du collège) sont disponibles, depuis quelques temps, dans tous les établissements de la wilaya de Tizi-Ouzou. D’après les concepteurs de ces supports pédagogiques, leur contenu cadre avec les grandes lignes du programme préconisé par le ministère de l’Education nationale. En privilégiant l’approche par compétences et en s’inspirant de divers projets sur le plan méthodologique, les nouveaux manuels scolaires, de l’avis de plusieurs enseignants de la langue, présentent d’innombrables avantages par rapport aux précédents livres. En parcourant par exemple le contenu du manuel de la 2e année du collège, on constate, effectivement, que les textes proposés à la lecture répondent exactement aux orientations de la ministre de l’Education nationale. Madame Benghebrit avait, en effet, incité les concepteurs des manuels à privilégier les auteurs algériens, afin de «réconcilier les apprenants avec leur histoire et leur culture». Ainsi, les élèves auront l’agréable surprise et une occasion de découvrir des textes des auteurs connus et reconnus comme Mouloud Mammeri, Boulifa, Amar Mezdad, Fadhma Ath Mansour, Khalfa Mammeri, Amar Oulamara, Rachid Oulebsir et Stéphane Gsel, entres autres, en plus, bien sûr, d’écrits tirés du patrimoine kabyle, ainsi que des chansons des stars de la chanson kabyle, à l’instar de Nouara, Idir, Zedek, Meksa, Taleb Rabah, etc. Ironie du sort, le portrait de Massinissa est présenté par un écrivain étranger, en l’occurrence Stéphane Gsel, dans son livre intitulé «Histoire ancienne de l’Afrique du nord». Par ailleurs, le Cahier hebdomadaire de tamazight du journal La Dépêche de Kabylie a été choisi pour figurer parmi les références de ce manuel. Le premier texte de ce livre «Tala n Tgana», écrit par l’inspecteur de tamazight, Ali Lounis, et publié par Aghmis n Yimazighen de La Dépêche de Kabylie, fait partie du contenu. Pour rappel, le Cahier de tamazight du journal La Dépêche de Kabylie a été, à plusieurs reprises, un thème de recherche et d’analyse des mémoires de fin d’étude dans les trois départements de la langue et cultures amazighes de la Kabylie. Enfin, des fausses notes sont toutefois à relever dans ce manuel, à commencer par son poids, dû à la transcription du contenu en trois graphies (Latine, tifinaghe et arabe). Les utilisateurs de ce manuel soulignent, également, le nombre excessif de néologismes introduit dans ce document didactique et qui handicape sérieusement la compréhension des contenus. Une appréhension qui s’apparente à une interpellation des concepteurs qui sont pour la majorité des inspecteurs de tamazight, en l’occurrence : les inspecteurs Yahia Bellil, Ali Lounis, Arkoub Abdellah, les enseignants Ramdane Achour (enseignant à l’université de Tizi Ouzou), Nabila Halit et Hafid Hadjou (enseignants en collège), qui sont désormais donc conscients de cet inconvénient.

Farida Elharani