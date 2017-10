Un nouveau bus pour la localité

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Les étudiants de l’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira ont enfin obtenu gain de cause, après de nombreuses réclamations et quelques actions de contestation concernant le renforcement du transport, dont la dernière en date remonte à dimanche dernier. Ainsi, la DOU (direction des œuvres universitaires) a satisfait l’unique revendication des étudiants résidant dans la commune d’El-Hachimia, à 15 km au Sud du chef-lieu de la wilaya de Bouira, mettant à leur disposition un autre bus qui leur assurera le transport vers ladite commune. A signaler qu’au cours de l’action de protestation de dimanche dernier, une trentaine d’étudiants, habitant à El-Hachimia, ont empêché, vers 16 heures, des bus universitaires, en partance vers plusieurs localités de la wilaya, de quitter le campus universitaire, pour réclamer le renforcement des moyens de desserte. Désormais, le problème est réglé et beaucoup d’étudiants natifs d’El Hachimia ont accueilli, avec satisfaction, la nouvelle de la mise à leur disposition d’un deuxième bus. «Nous avons appris avec joie la satisfaction de notre requête consistant en le renforcement des moyens de transport. Ce faisant, un autre bus desserve désormais la commune à partir du campus universitaire», se réjouit Ali, un étudiant habitant El-Hachimia. Il faut dire que c’est avec un grand soulagement que les étudiants d’El Hachimia ont accueilli cette nouvelle, car, depuis le début de la rentrée universitaire, ils éprouvaient les pires difficultés à trouver une place dans les bus du transport universitaire transitant par la commune, ce qui a contraint bon nombre d’entre eux à recourir au transport privé, en faisant quotidiennement appel à leurs propres moyens.

Aziz. C.