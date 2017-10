Plus de 3 000 visiteurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

La 5e édition de la Fête de la plaquemine qu’organisent, annuellement depuis 2012, l’APC, les comités de villages et l’association «Tala Uguelid», et qui s’est déroulée vendredi et samedi derniers, aura tenu toute ses promesses, même si elle fut boudée par certains officiels. Le président de l’association l’a d’ailleurs déploré : «La seule fausse note de cette Fête fut l’absence des autorités de daïra et de wilaya que nous avions pourtant tous invités. Chose qui nous a quelque peu désolés». Qu’à cela ne tienne, la fête a bien eu lieu et l’ensemble des activités prévues ont été assurées. En plus de l’exposition vente de la plaquemine, les organisateurs ont invité différents exposants, de diverses spécialités et métiers. Il était question des incontournables produits artisanaux de la région, à savoir la poterie, la robe, le bijou et le tapis kabyles. Il y avait aussi des produits d’arts, comme la sculpture sur roche, la peinture, des œuvres à base d’objet de récupération… «Nous avions en tout une vingtaine d’exposants, dont cinq spécialisés dans la plaquemine. Les artisans sont tous satisfaits puisqu’ils sont arrivés à vendre leurs produits. Quant aux producteurs de plaquemine, ils ont écoulé toute leur production», nous dira, avec satisfaction, un représentant d’un des comités de villages organisateurs. A signaler qu’au deuxième jour de la manifestation, samedi, il y eut au programme un défilé de mode et l’élection de Miss plaquemine 2017. Et c’est la jeune et ravissante Abderrahmani Liza qui fut choisie par le jury. L’élection était suivie d’un concours de poésie, et les présents ont eu droit à des compositions poétiques faisant l’éloge de Mechtras. Ce fut aussi l’occasion d’honorer les agents de nettoyages de la commune, lors d’une cérémonie émouvante. Vers midi de cette journée de clôture, il y eut aussi la cérémonie de remise de prix et de certificats de participation aux exposants et à l’ensemble des intervenants. «Nous sommes pleinement satisfaits du bon déroulement de la fête qui a drainé plus de 3 000 visiteurs en l’espace de deux journées. Au moins deux mille visiteurs ont assisté au grand gala de la soirée de clôture», a indiqué Saïd Aoudar, un jeune membre de l’association organisatrice.

Amour Abdenour et Taleb Tahar ou le big show

Pour un grand gala, c’en était vraiment un. En effet le nombre de spectateurs a largement dépassé les 2 000, puisque le stade du CFPA était plein comme un œuf. Les Mechtrassiens étaient venus en familles. Les fans de Taleb Tahar et d’Amour Abdenour étaient tous là. Ils sont venus des Ouadhias, de Boghni, de Mâatkas, de Draâ El-Mizan et même de Bouira, de Bejaia, de Souk Hras et d’Alger. «Je suis venue de Bouira rien que pour voir Taleb Tahar et Amour Abdenour», nous confiera une dame. «Moi je suis venu de Draâ Ben Khedda pour voir et écouter Taleb Tahar, mais aussi pour acheter des plaquemines», enchaînera une autre dame. Le premier à monter sur scène fut Amour Abdenour. Il a entamé son récital par la chanson «Lehvav », un texte qui replongea l’assistance dans l’amertume des années de sang. Abdenour enchaîna avec quelques-unes de ses anciennes chansons et quelques titres de son nouvel album, tels «Nadam Ur sazmiragh», «Ahya Dini» ou encore «Snath Iyas3igh». Ce fut un moment d’enchantement et de fusion entre le chanteur et ses fans. Ali Abizar lui succèdera sur scène, avec des titres du rebelle Matoub Lounes interprétés de fort belle manière. La chorale locale a ensuite interprété plusieurs chansons en hommage aux chanteurs Taleb Tahar et Amour Abdenour. Puis ce fut au tour de Taleb Tahar de monter sur scène, accueilli par un tonnerre d’applaudissement. Malgré l’âge et la maladie, Dda Tahar était présent et bien présent. Il chanta «Lemri» et «Ilsiw», des larmes d’émotion coulèrent sur ses joues ce qui acheva de faire vaciller l’assistance. Tout le monde fut plongé dans ses souvenirs et sa jeunesse. A la fin du gala, Amour Abdenour et Taleb Tahar furent honorés par les organisateurs, puis se sont prêtés à une séance de photos souvenirs.

Hocine Taib