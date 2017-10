«Un baume au cœur»

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

«Je remercie les organisateurs pour avoir pensé à nous honorer et à nous inviter. C’est un plaisir de chanter à Mechtras et devant un public connaisseur. Ça nous va droit au cœur, c’est un véritable baume au coeur. Nous répondrons présents à chaque fois que l’on fera appel à nous et tant que nous le pouvons».

MME TALEB, l’épouse du chanteur

«L’artiste a besoin d’encouragement»

«Déjà je remercie l’ensemble des Mechtrassiens pour l’accueil qui nous est réservé et merci aux organisateurs d’avoir pensé à honorer mon époux. Les chanteurs et les artistes ont besoin d’encouragement pour continuer à produire et hisser le niveau de la chanson kabyle».

DOUNIA IMGHOUR, chanteuse

«Taleb Tahar a bercé des générations entières»

«Les Mechtrassiens en général et le public sont à féliciter. L’hommage rendu à deux grands artistes est amplement mérité. Étant fan de Taleb Tahar, j’ai été assommée lorsque j’ai vu ses larmes couler sur scène. Un chanteur qui a bercé des générations entières avec ses mélodies et sa poésie. Nous lui souhaitons de retrouver sa santé car la scène artistique a encore besoin de lui. Merci aussi à Ali Meziane pour ses chansons et l’opus qu’il vient de mettre sur le marché».

Propos recueillis par H. T.