Des villageois de Tichy et Boukhlifa assiègent la wilaya

Des habitants de trois villages, administrativement annexés aux communes de Tichy et Boukhlifa, se sont rassemblés, hier matin, devant le siège de la wilaya de Béjaïa pour réclamer la prise en charge de leurs revendications. Ces villageois réclament, notamment, la réfection de la route reliant les trois villages (Ath Melloul, Ath Guendouz et Izoumar) au reste du monde. «Nous endurons le calvaire au quotidien. Nos enfants font quotidiennement plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre leurs établissements scolaires, car les transporteurs de la région refusent d’emprunter cette route», fulmine l’un des représentants des villageois mécontents. Lui emboitant le pas, un autre citoyen du village Ath Melloul égrène les insuffisances auxquelles sont confrontés les habitants desdits villages : «Nous n’avons ni eau, ni gaz de ville, ni de réseau d’assainissement et malgré cette situation catastrophique, nous n’avons jamais pensé à recourir à des actions musclées. Cette fois-ci, après avoir trop attendu, nous avons décidé de saisir le wali à l’effet de prendre en charge nos revendications, surtout la réfection de la route desservant nos villages», explique-t-il. Les représentants des villageois ont été reçus par le chef de cabinet du wali, qui leur aurait promis de prendre en charge leurs doléances en décembre prochain, soit après les élections locales du 23 novembre prochain.

F.A.B.