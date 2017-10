Un homme percuté mortellement par un autorail

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Un homme de 61 ans a été percuté mortellement, avant-hier, aux alentours de 18h30, par un train, sur le segment du rail situé entre le passage à niveau non gardé d’Ibourassen, commune d’Oued Ghir, et la gare de Béjaïa. Le drame s’est produit à l’heure où un train en provenance d’Alger effectuait son entrée à la gare de Béjaïa. Selon les premières informations en possession de la Protection civile de Béjaïa, la victime, se trouvant sur la voie ferrée, a été surprise par l’arrivée de l’autorail. Le sexagénaire est mort sur le coup. Sa dépouille a été transportée par les éléments de la Protection civile vers la morgue de l’hôpital Khellil Amrane de Béjaïa. Pour rappel, ce n’est pas la première victime d’un accident ferroviaire enregistrée dans la wilaya de Béjaïa, notamment au niveau des passages à niveau non gardés. C’est dire que la sécurisation de ces passages à niveau se pose avec acuité à même d’épargner des vies humaines. Malheureusement, l’hécatombe continue sur le rail en dépit des appels incessants à la prudence, lancés par les responsables locaux de la SNTF en direction, surtout, des automobilistes.

F.A.B.