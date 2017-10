La sûreté honore les journalistes

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

À l’occasion de la Journée nationale de la presse, qui coïncide avec le 22 octobre de chaque année, la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou a organisé une cérémonie en l’honneur des hommes et des femmes du 4e pouvoir. Dans son intervention, le chef de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, M. Rachid Derouazi, a, en premier lieu, félicité la corporation à l’occasion de sa Journée nationale, avant de mettre l’accent sur l’importance du travail de la presse et l’utilité de conjuguer et de focaliser les efforts pour le bien du pays. «L’implication de notre institution dans la promotion et le renforcement de la culture préventive au profit de toutes les franges de la société, est un crédo qui peut être plus efficace avec l’implication et l’intervention des médias. La direction générale de la sûreté nationale, à sa tête le général major Abdelghani Hamel, insiste sur la création d’un climat favorable de collaboration pour consacrer les plus hauts rôles de la police à éclairer l’opinion publique, en levant des faits réels et en toute bonne foi. Je renouvelle notre ferme conviction et notre engagement à agir aux côtés de la presse pour de meilleures prestations au service du citoyen», soulignera M. Derouazi. Pour sa part, la chargée de communication de la sûreté, Mme Djamila Temmar, a indiqué : «Nous sommes toujours disposés à travailler avec les journalistes. Les portes de notre établissement sont toujours ouvertes». Par ailleurs, des confrères ont interpellé le chef de la sûreté sur certains nombre de points relatifs à l’exercice de leur métier que M. Derouazi a promis de prendre en charge. À signaler que les journalistes et représentants de la presse présents ont été gratifiés de diplômes de félicitations.

Hocine Taib