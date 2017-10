Inauguration de la Maison du donneur de sang

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

L’Association des donneurs de sang de la wilaya de Bouira s’est enfin dotée de sa propre maison pour le don de sang, au centre-ville de Bouira. L’inauguration a eu lieu, hier, à l’occasion de la Journée nationale du don de sang, coïncidant avec le 23 octobre de chaque année. Selon le docteur Sayeh Abdelmalek, président de l’association des donneurs de sang de Bouira et secrétaire général de la Fédération internationale des organisations des donneurs de sang (FIODS), «il s’agit d’un très grand acquis pour la cause des donneurs de sang, particulièrement à l’échelle de la wilaya de Bouira». Selon notre interlocuteur, cette nouvelle structure, qui vient d’être équipée de l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires pour son fonctionnement, sera mise à la disponibilité des bénévoles et des donneurs, notamment pour l’organisation d’opérations de don de sang : «Il s’agit pour nous d’une grande étape pour la concrétisation de notre programme de bénévolat et de solidarité avec les demandeurs de sang à l’échelle de wilaya. Notre siège sera mis à la disponibilité de l’ensemble des organes publics ou privés qui travaillent dans le domaine de la récolte du sang. Nous avons établi un contact direct avec l’ensemble des banques du sang de la wilaya, qui nous communiquerons, à chaque fois, leurs besoins en la matière. Nous allons, aussi, établir un programme régulier pour des opérations du don de sang. Chaque catégorie et chaque corporation aura sa propre journée», a-t-il affirmé. Hier et lors de l’inauguration de la structure en question, ce sont les journalistes et les correspondants qui ont été conviés à la première opération du don de sang. Les journalistes, au même titre que des dizaines de donneurs de sang bénévoles, ont ainsi contribué à la réussite de cette action, à la faveur de la banque du sang de l’hôpital de Bouira. À propos de ce choix, Dr Sayeh a expliqué que la presse nationale joue un rôle très important pour la sensibilisation des donneurs : «La sensibilisation fait, aussi, partie de notre programme. Nous essayons depuis des années de vulgariser ce geste humanitaire et de généraliser cette culture à travers notre société. Les besoins de notre pays, en matière de sang, se font de plus en plus sentir. Et nous devons joindre nos efforts à ceux du secteur de la santé et de la presse nationale, pour satisfaire nos besoins en matière de ce liquide vital. Les professionnels de la presse restent, donc, des partenaires incontournables dans notre mission. C’est pour cela que nous avons choisi d’honneur la presse de cette manière-là aujourd’hui», a-t-il ajouté. À noter, enfin, la même association compte organiser, au cours de cette année, un important programme de sensibilisation et plusieurs opérations du don de sang, à travers, notamment, les établissements scolaires, l’université de Bouira, les hôpitaux et les mosquées.

Oussama Khitouche