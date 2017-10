Deux nouvelles couveuses réceptionnées

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Le service de la pédiatrie de l'EPH Kaci Yahia de M'Chedallah vient de bénéficier de deux nouvelles couveuses. Deux appareils des plus utiles pour combler le déficit qu’accuse ce service en matériel médical. Il est utile de préciser que, depuis sa mise en service en 2007, ce service tournait uniquement avec quatre couveuses pour une population qui frôle les 100 000 habitants, sans compter ceux venants des régions limitrophes. Ainsi, à l'heure actuelle, il fonctionne avec six couveuses, dont une de réanimation a été offerte par le CHU de Sétif, cela en attendant l'arrivée d'une troisième acquise sur fonds propres de l'EPH. A noter que le même service, réalisé selon les normes, est d'une capacité d’accueil de 16 lits. Il est composé de quatre salles d'hospitalisation, une salle de photothérapie intensive, une autre salle de néonatalogie (isolement) pour les bébés nés prématurément, une salle de soins et un bureau de médecin. Sur le volet effectif, cinq pédiatres, un médecin généraliste, et pas moins de 15 paramédicaux y officient. Notons enfin que ce service partage le même étage que celui de la gynécologie-maternité, deux services les plus sollicités avec le pavillon des urgences et qui enregistrent une activité de ruche. Pour rappel, et devant l'incapacité de l'unique et minuscule salle opératoire de recevoir tous les malades nécessitant une intervention chirurgicale, l’EPH s'est doté d'une seconde salle opératoire, destinée spécialement aux césariennes et accouchements difficiles. Actuellement, des travaux d'extension de l’actuel bloc sont en voie d’achèvement au niveau du rez-de-chaussée de l’hôpital. Cette nouvelle salle opératoire sera opérationnelle vers la fin de l'année, soit dans deux mois, selon le directeur de l’EPH.

O. S.