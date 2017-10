Un voleur arrêté par des jeunes

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Avant-hier vers midi, une jeune dentiste, affolée et en pleurs, alerta des jeunes qui se trouvaient aux environs de la bibliothèque communale, à proximité du lycée Ali Mellah, du vol de son portable par un jeune homme. En effet, celui-ci, en faisant du porte-à-porte pour vendre des packs de détergents, sauta sur le mobile posé sur le bureau de la dentiste et s'enfuit. Fort heureusement, les jeunes prirent rapidement un véhicule et allèrent dans la direction du fuyard, c'est-à-dire vers le lotissement Belaouche, non loin du cabinet dentaire. Ils l'attrapèrent et lui arrachèrent le téléphone. C'étaient des jeunes venus d'une autre région. On croit savoir que le voleur a été remis aux mains des services de sécurité. La dentiste, quant à elle, n’a pas trouvé les mots pour remercier les jeunes qui lui ont rendu son portable. «La vigilance est de mise et point de confiance en ces temps qui courent parce que de tels actes sont devenus réguliers dans nos villages, dans nos quartiers et dans nos villes à cause de la prolifération de délinquants qui s'attaquent surtout aux personnes vulnérables», préconise un sexagénaire.

Amar Ouramdane