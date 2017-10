La production en constante hausse

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

La wilaya de Bouira demeure leader en aviculture et apiculture, avec, cette année encore, des productions record. C’est ce qu’a déclaré Djoudi Ganoune, directeur des services agricoles de la wilaya, faisant état des dernières statistiques enregistrées : «Dans le secteur de l’aviculture, nous avons recensé 1 500 bâtiments agréés élevant des poules pondeuses et 1 300 spécialisés dans le poulet de chair. Mais il y a aussi un grand nombre de personnes activant dans le circuit informel omniprésent et qui influe sur les prix», expliquera M. Ganoune. Le responsable soulignera aussi que la wilaya est toujours parmi les plus productives en viande blanche et en œufs : «Bouira est classée parmi les 4 premières wilayas à l’échelle nationale, même si sa position varie selon les saisons. En effet, en période de fortes chaleurs, les aviculteurs sont plus réticents à investir dans le poulet», précise M. Ganoune. Selon les chiffres de la DSA, rien que pour le bilan des abattages jusqu'à ce mois d’octobre, 142 900 quintaux de viandes rouges ont été produits, alors que celle des viandes blanches a atteint les 500 000 quintaux. Pour les œufs, 356 000 000 d’unités sont produits annuellement et la production va crescendo. «C’est Bouira qui alimente essentiellement les marchés de l’Algérois et de ses environs, en œufs, en viandes blanches et même en viandes rouges. Toutefois, cette production record gagnerait à être optimisée avec la création d’unités de transformation des produits. Des unités qui demeurent à ce jour inexistantes. Seuls des abattoirs et des tueries sont disponibles, assurant à peine l’abattage et le conditionnement du produit avant que celui-ci ne soit dirigé vers le marché».

Sept abattoirs avicoles opérationnels

A ce sujet, à noter qu’un abattoir avicole de dernière génération a ouvert ses portes, samedi dernier, au niveau de la ville de Sour El Ghozlane. Cette infrastructure réalisée par un investisseur privé vient renforcer le nombre d’abattoirs avicoles qui s’élève désormais à 7 unités au niveau de la wilaya. Celle-ci compte en tout 3 abattoirs de viande rouge et donc 7 abattoirs de viande blanche, d’une capacité de 2 000 abattages par heure, ainsi que 21 tueries avicoles. A titre indicatif, dans les tueries, entre 200 et 1 000 abattages sont enregistrés par heure. «Les investissements dans le domaine avicole sont multiples depuis quelques années, avec l’ouverture en mars dernier d’un complexe avicole d’un privé à El Hachimia qui dispose de 570 000 têtes de volailles répondants aux normes techniques de haute performance, ce qui contribue au développement de la filière et également au développement de toute l’économie algérienne», assure encore M. Ganoune. La filière apicole n’est pas en reste, «avec une production annuelle de 7 000 quintaux de miel, ce qui classe la wilaya parmi les leaders des wilayas productrices», explique le premier responsable de la DSA. Il ajoute : «Pour la production en lait, 4 laiteries sont recensées à Bouira, dont deux fonctionnelles produisant du lait pasteurisé à Kadiria et de Bouira. Les deux autres laiteries de Chorfa et de Sour El Ghozlane produisent uniquement du lait cru. Pour la laiterie de Chorfa, une convention a été signée avec les collecteurs de lait cru. Des collecteurs, au nombre de 23, qui sillonnent l’ensemble du territoire de la wilaya. Pour Sour El Ghozlane, nous avons sollicité le gérant de cette laiterie afin qu’il fasse de même en signant une convention et cela devrait se faire incessamment». A noter que concernant la production laitière, les services de la DSA de Bouira l’estiment à près 70 000 000 de litres annuellement. Toutefois, la collecte reste en deçà des attentes et ne dépasse guère les 34%. «Le lait qui n’est pas collecté est utilisée par les crémeries ou pour la consommation familiale. Il y a même du lait qui est vendu hors de la wilaya et qui se retrouve hors circuit de collecte. C’est pour cela que notre politique est d’encourager la création de laiterie de transformation pour pouvoir ramasser le maximum de lait. L’Etat a fait des efforts dans le soutien de la production laitière, la collecte et la transformation. Il intervient à hauteur de 12 Da pour la transformation, plus les 2 DA versés à l’agriculteur, ainsi que les 04 et 05 dinars pour le collecteur et le transformateur. Pour toutes ces raisons, nous encourageons tout investissement dans le créneau transformation. La wilaya ne dispose par exemple d’aucune fromagerie actuellement et c’est vraiment dommage», déplore M. Ganoune.

Hafidh Bessaoudi