Un hôpital pour les enfants cancéreux

L’association d’aide aux malades atteints du cancer El Badr a annoncé la réalisation prochaine d’un hôpital spécialisé dans la prise en charge des enfants cancéreux.

Cet hôpital, premier du genre en Algérie, accueillera les enfants atteints de cette maladie des différentes wilayas du pays. La structure sera dotée d’un bloc pour l’hébergement des enfants malades et leurs familles et de salles de cours pour ces derniers, ainsi que d’aires de jeux, a affirmé le Dr. Mustapha Moussaoui, président de l’association en question, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale. Selon lui, l’hôpital, qui s’étendra sur une superficie de 3 000 m2, sera implanté dans la wilaya de Blida. Le projet, dont les travaux de réalisation seront lancés au début de l'année prochaine, comporte deux bâtiments. Le premier, d'une capacité d'accueil de 60 lits, sera équipé également de blocs opératoires, de salles de soins et de rééducation, alors que le deuxième, d’une capacité de 36 lits, sera doté de salles de cours pour les enfants malades, ainsi que d’aires de jeux. Il a expliqué, dans ce sens, qu'une délégation de l'association El Badr a été informée des expériences similaires (hôpitaux privés) en France et au Liban, notamment en ce qui concerne les espaces d'accompagnement et d’hébergement des parents, les salles d'enseignement et de jeu, pour assurer une vie normale aux enfants malades. «Notre association n’attend que l’obtention du permis de construire pour la réalisation de ce projet», a-t-il encore indiqué. Il convient de souligner que cet hôpital s’ajoutera au foyer «Dar El Ihssane» de Blida, destiné depuis deux ans déjà à la prise en charge (gratuite) des malades du cancer (hébergement, restauration, transport), avec une capacité d’accueil de 50 malades/jour. L’invité de la radio algérienne a tenu à rappeler que l’Algérie a élaboré un plan d’action national de lutte contre le cancer en 2015, et a ouvert plusieurs centres de traitement à travers le pays. Néanmoins, le Dr. Moussaoui a émis le souhait de voir le malade accompagné par la caisse nationale de sécurité sociale (Cnas), car la radiothérapie fait défaut. Par ailleurs, et en ce qui concerne le cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes, le Dr. Moussaoui a fait savoir que l’Algérie enregistre 11 000 nouveaux cas et 3 500 décès chaque année. L’intervenant de la radio nationale a, en outre, déclaré que le cancer est à 5 % lié au facteur génétique et à d’autres facteurs dont, entre autres, le tabagisme (30%), l'obésité, la qualité alimentaire et les pesticides utilisés dans les cultures agricoles.

