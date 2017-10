Des villageois d'Aïn Chellala bloquent le CW125

Par DDK | Il ya 39 minutes | 37 lecture(s)

Des dizaines de citoyens du village d'Aïn Chellala, relevant de la commune d'Aïn Bessem, à l'Ouest de la wilaya de Bouira, ont fermé, hier, le CW125 reliant les daïras de Souk El-Khemis et Aïn Bessem. Les villageois protestataires qui ont usé de pneus brûlés, troncs d'arbres et divers objets métalliques, ont avancé plusieurs revendications liées à l'amélioration de leur cadre de vie. Ils réclament en premier lieu la relance des travaux de raccordement de leur village au réseau du gaz naturel. Selon-eux, l'entreprise en charge de ce projet a tout simplement déserté les lieux depuis le 10 août dernier, sans la moindre justification et les travaux se sont arrêtés depuis cette date. Toujours selon les protestataires, l'alimentation en eau potable est, également, suspendue depuis plus de 20 jours et ce, en raison d'une panne survenue au niveau la principale pompe à eau du village : «Le maire est au courant de ces problèmes car nous lui avons déjà adressé plusieurs rapports. Ce dernier n'a même daigné répondre à nos préoccupations légitimes. Le projet du gaz risque d'être gelé et nous souffrons d'une grave pénurie d'eau potable !» explique l'un des protestataires. Ce dernier a aussi soulevé le problème d'absence de la restauration au niveau de l'unique école primaire du village, ainsi que le manque de transport scolaire : «Nos enfants sont confrontés au problème du maque de transport scolaire et souvent ils se déplacent à pied vers les collègues et les lycées d'Aïn Bessem. L'école primaire du village est dépourvue de cantine scolaire, les enfants en bas âge sont obligés de faire de longues distances à pied plusieurs fois par jour», soulèvera encore notre interlocuteur. Ces villageois revendiquent également la réalisation d'un stade de proximité au niveau du village. À noter, enfin, que le chef de la daïra d'Aïn Bessem qui s'est déplacé sur les lieux de la protestation, a réussi à convaincre les protestataires de libérer la route. Le même responsable a demandé aux villageois de constituer un comité pour formuler une plate-forme de revendications qui sera exposée et étudiée au cours d'une réunion qui regroupera les deux parties, dès la semaine prochaine.

Oussama. K.