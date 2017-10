Neuf listes en compétition

Par DDK | Il ya 38 minutes | 35 lecture(s)

La plus importante commune de la wilaya, à savoir la commune de Tizi-Ouzou, est convoitée par neuf listes de candidature. Sept partis politiques et deux listes indépendantes vont batailler pour prendre les rennes de la ville des Genêts et de ses villages. Le FFS, le RCD, le RND, le FLN, Talai el Houriate, l’alliance TEJ et le M.E.N vont sortir le grand jeu pour espérer des sièges à la future assemblée communale. La liste Alternative citoyenne, parrainée par le député Nordine Ait Hamouda, et celle de Tagamatt, conduite par le maire sortant, Ouahab Aït Menguellet, sont aussi de la partie et entendent entrer de plein pied dans la future assemblée. À rappeler que durant le mandat qui vient d’expirer, 33 élus issus de 6 partis politiques ont composé à l’assemblée communale. La bataille électorale sera rude entre les prétendants. L’enjeu en vaut le jeu, il s’agit de Tizi-Ouzou !

H. T.