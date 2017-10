La colère des enseignants ne s’estompe pas !

Par DDK | Il ya 39 minutes | 44 lecture(s)

Mettant en exécution leur menace d’observer une grève de deux jours et un rassemblement devant le siège de la direction de l’Éducation de Béjaïa, des enseignants affiliés au syndicat Cnapeste, tous paliers confondus, arrivèrent par dizaines, voire par centaines, hier peu avant 10 heures, devant le siège de la DE. Là, une masse s’est formée devant l’immeuble abritant les services de la direction de l’éduction et exprima son mécontentement et indignation concernant «la mauvaise gestion de la carrière professionnelle des enseignants». Leur colère est exprimée par de larges banderoles accrochées sur des murs à l’extérieur de la DE. Les passants pouvaient lire, entre autres, «Cnapeste : pour une DE transparente, compétente et performante», «Cnapeste : non aux pressions sur les commissions paritaires», « Cnapeste : non au bradage des droits des travailleurs», ou encore «Cnapeste : pour une médecine du travail effective». Approché, M. Zenati, président du conseil syndical de Béjaïa, déclare que «l’action d’aujourd’hui (ndlr, hier), est un avertissement à la DE, afin de procéder à la prise en charge effective de toutes les situations posées par les enseignants des trois paliers confondus» Et d’ajouter : «Nous avons constaté qu’il y a de la médiocrité, de l’incompétence, et une certaine opacité dans la gestion au niveau de certains services de la DE». Ce qui a crée, toujours selon le président du conseil syndical, «une accumulation de situations qui demandent à être régularisées depuis longtemps et qui ne le sont pas à ce jour. Et le retard dans la régularisation des situations a des incidences négatives sur les carrières des enseignants». Par ailleurs, note notre interlocuteur, «la gestion des écoles primaires laisse beaucoup à désirer, puisque les APC ne les ont pas prises correctement en charge et les directeurs n’ont pas les prérogatives nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées». Le syndicaliste pointe le doigt, aussi, sur le manque du personnel d’accompagnement dans les trois paliers, ainsi que de mobilier scolaire et autres moyens pédagogiques nécessaires à l’accomplissement des tâches pédagogiques. Enfin, notre interlocuteur se demande où est passé le matériel informatique dans un certain nombre d’établissements.

B Mouhoub.