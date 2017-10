Les adjoints et les superviseurs de l’éducation n’abdiquent pas

Par DDK | Il ya 38 minutes | 35 lecture(s)

Les adjoints et les superviseurs de l’Éducation sont passés, hier, à l’action, en organisant une grève nationale ponctuée par plusieurs sit-in, tenus au niveau des sièges des directions de wilaya.

À dire que le torchon brule toujours entre le département de Benghabrit et les adjoints et superviseurs de l’Éducation, qui se disent déterminés à continuer leur mouvement de protestation pour faire aboutir leur plate-forme de revendications. «C’est une réussite totale. Les adjoints et les superviseurs de l’Éducation ont répondu massivement à l’appel de la grève qui a été suivie à 50% au niveau national», a affirmé, hier, Hachmi Saïdi, président du comité des adjoints de l’éducation affilié à l’union nationale des personnels de l’enseignement et de la formation (UNPEF). Et d’ajouter : «Nous sommes déterminés à continuer le combat d’une manière pacifique pour arracher nos droits. Nos revendications sont justes». L’interlocuteur a fait savoir que des membres de son organisation syndicale ont été reçus, hier, par le directeur de l’Éducation de la wilaya de Tizi-Ouzou, «qui a reconnu la légitimité de nos revendications et qui nous a promis de les transmettre à la ministre de l’Éducation nationale pour une prise en charge», a-t-il indiqué. Mais, selon lui, cela reste insuffisant, «car on veut que les engagements de la tutelle soient concrétisés sur le terrain». M. Saidi a dénoncé «l’injustice» dont fait l’objet cette tranche de travailleurs qui, selon lui, «n’est pas traitée comme les autres catégories du secteur. «Nous voulons vivre dignement à l’instar de nos collègues enseignants», a-t-il lancé. La plate-forme de revendications des protestataires s’articule sur plusieurs points. Il s’agit de la révision du dysfonctionnement du statut particulier et la reclassification du grade de superviseur de l’éducation dans la catégorie 11, ainsi que la valorisation de l’expérience professionnelle et les diplômes dans la promotion aux grades supérieurs. Ils réclament, également, l’éradication des grades en voie de distinction, à savoir adjoint et adjoint principal de l’éducation pour les remplacer par le grade de superviseur de l’éducation.

Samira Saïdj