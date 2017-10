Par DDK | Il ya 38 minutes | 38 lecture(s)

Le centre de l’Agence nationale pour l’emploi (ANEM) de Draâ El-Mizan a organisé, avant-hier, au niveau de la bibliothèque communale, une journée portes-ouvertes sur la nomenclature du métier algérien. M. Abdelmadjid Tabet, le chef de daïra, des employeurs et de nombreux demandeurs d’emploi, ainsi que les représentants des différents dispositifs pour l’emploi, à savoir l’ANSEJ, CNAC et ANGEM, et ceux des différentes banques et autres services et subdivisions, étaient présents. Après une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution et les amabilités d’usage, le chef du centre, M. Kader Baoudj, a souligné l’importance de la manifestation. Il sera suivi de M. Abdelmadjid Tabet, le chef de la daïra de Draâ El-Mizan qui expliquera que ces portes-ouvertes «permettent, notamment, aux employeurs et aux demandeurs d’emploi de se rencontrer et d’échanger leurs besoins». Pour la première communication de cette journée, animée par M. Kader Baoudj, le chef du centre ANEM de Draa-El-Mizan, a présenté l’organisation de l’ANEM et les missions qui lui sont assignées par les pouvoirs publics : «L’Agence est un service public chargé de l’intermédiation entre les pourvoyeurs d’emplois et les demandeurs enregistrées au niveau de ses fichiers. Elle est un instrument de promotion et de régulation du marché de l’emploi. Elle assure la mise en lumière de l’évolution du marché d’emploi», dira M. Baoudj. Il abordera ensuite le vif du sujet du jour, la nomenclature du métier algérien : «5 472 métiers ont été recensés à travers seize (16) secteurs d’activités qui comptent pas moins de quatre-vingt-sept (87) domaines et trente-six (36) sous-domaines. Nous disposons également de quatre-cent-vingt-deux (422) fiches de métier», détaillera-t-il. Pour sa part, M. Abdenour Nedjar, conseiller, s’est adressé aux employeurs et demandeurs de travail, abordant d’emblée l’inscription en ligne. C'est-à-dire l’utilisation d’internet, «ce qui évite les longs déplacements au centre de l’ANEM», expliquera-t-il. Au cours des différentes communications, il fut également question du rappel des différents dispositifs d’aide à l’emploi, comme le contrat de travail aidé (CTA), qui concerne notamment les diplômés de l’enseignement supérieur, les techniciens supérieurs ou les sortants de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Après les différentes interventions, un riche débat a animé la grande salle de réunions de la nouvelle bibliothèque communale. «Cette rencontre nous a non seulement permis d’apprendre beaucoup de choses, mais elle m’a personnellement permis d’être approché par deux employeurs», nous déclare, tout heureux, un jeune ingénieur à la recherche d’un emploi.

Essaid Mouas