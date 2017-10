La chanteuse Nacéra Hadj Arab inhumée hier

Par DDK | Il ya 39 minutes | 88 lecture(s)

Après une attente qui a duré une quinzaine de jours, la dépouille mortelle de la chanteuse Nacéra Hadj Arab est, finalement, arrivée, dans l'après-midi de mardi dernier, à l'aéroport international Houari Boumediène d'Alger. Ensuite, ses parents, ses amis et des personnes anonymes l'ont accompagnée vers Bounouh-centre. La veillée funèbre a été marquée par la présence de candidats aux élections locales, de chanteurs locaux ainsi que de nombreux villageois. Mais, avant d'arriver jusqu'à son village natal, il est à noter que de nombreux artistes, dont Farid Ferragui, Malika Domrane, Hamid Ath Lounis et bien d'autres, lui ont rendu un vibrant hommage à Paris, où elle résidait depuis le milieu des années 70. En outre, signalons que de nombreux internautes ont réagi à la disparition de la chanteuse, en présentant des condoléances à sa famille. Certes, peu de gens connaissent cette belle voix, mais, il faut souligner que le regretté Matoub Lounès lui avait donné une place de choix dans son riche répertoire en 1983. En effet, elle a interprété avec le rebelle la fameuse chanson "Akalku Bwezru Laghriv". C’est, d'ailleurs, le seul duo qu'elle réalisa. Mais, elle est restée toujours attachée à la chanson kabyle et s’est consacrée toujours à la promotion de la langue amazighe à l'étranger. «Bon, elle avait à peu près vingt ans lorsque Lounès Matoub la remarqua. Sa beauté exceptionnelle et surtout sa voix d'or étaient des atouts pour la réussite de cette chanson qui restera immortelle. Puis, il lui proposa d'autres apparitions avec lui. Pour des raisons familiales, elle refusa. Depuis, elle ne mit jamais les pied dans un studio», déclare un membre de sa famille. Hier, à son enterrement, il y avait une grande foule. L’on a pu remarquer la présence de membres du mouvement citoyen, d’animateurs du mouvement berbère, le fils du regretté Moh Saïd Oubelaïd, et pratiquement tous les membres de la coordination des comités de villages Ath Smaïl. Elle a été inhumée aux côtés des siens au cimetière Tiqaravine, à quelques centaines de mètres de son domicile familial. À rappeler que Nacéra Hadj Arab est née en 1963. Elle quitta son pays à l'âge de 11 ans pour suivre des études en France. Elle fut terrassée, a-t-on dit, par arrêt cardiaque, il y a de cela une quinzaine de jours. Son corps a été trouvé dans la cuisine de son appartement au douzième arrondissement de Paris.

Amar Ouramdane